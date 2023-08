Ação integrada da PM do RJ, MG e SP prende foragido da Justiça em Vassouras

Sul Fluminense – Uma operação integrada da Polícia Militar do Rio, Minas e São Paulo prendeu nesta terça-feira (29), no bairro Cavalheira, em Vassouras (RJ), um homem condenado por tentativa de homicídio pela Justiça Paulista. Os policiais chegaram ao endereço com ajuda do Disque Denúncia.

No momento da prisão o homem, de 27 anos, trabalhava como mecânico numa oficina na Rua Ambrósio Coutinho e chegou a fornecer nome e CPF falsos para tentar escapar da prisão.

Os policiais do 10° Batalhão da Polícia Militar levaram o homem à 95ªDP de Vassouras e após pesquisa no banco de dados do sistema prisional foi confirmada sua identidade e o mandado de prisão. Ele havia sido condenado pelo Tribunal do Juri da Vara de São José dos Campos.

De acordo com o comandante do 5° CPA (Comando de Policiamento de Área) da PM do Rio, coronel Assis, a prisão foi resultado da integração das policiais do Rio, Minas Gerais e São Paulo. “Esse trabalho é muito importante. Temos feito troca permanente de informações e os resultados estão aparecendo. Quero agradecer aos policiais dos três estados que estão trabalhando muito para combater o crime organizado”, disse o coronel.

DIVISAS – Representantes da Polícia Militar dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro realizaram nesta terça-feira (29), uma nova reunião, em Itajubá (MG), para aprimoramento das ações de Integração Operacional das Divisas. O projeto foi oficializado há cerca de um mês, em Cruzeiro (SP), onde dado início a um plano permanente de ações integradas para combater o crime organizado nas divisas entre os três estados. As ações, que já ocorrem de forma informal, passarão a ter formalidades técnicas/operacionais para garantir mais efetividade na apreensão de armas, drogas e na busca por foragidos.