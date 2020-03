Ação na montanha

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 17:43 horas

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, passou a madrugada de sábado para domingo na região de Visconde de Mauá.

***

Diversas barreiras caíram na RJ-163 e o prefeito foi para o local com as máquinas e servidores para providenciar a desobstrução.

***

Apesar de ser uma rodovia estadual, um convênio recente entre a prefeitura e o DER-RJ (Departamento de Estradas e Rodagens) permite que os órgãos municipais atuem no local.

***

A estrada foi liberada nas primeiras horas da manhã de domingo, garantindo acesso a turistas e moradores da região montanhosa.

***

O apoio da prefeitura acertado no convênio nestes casos acabou se mostrando acertado, pois as máquinas do Estado demorariam de um a dois dias para chegar ao local.

Isso, claro, se não acontecessem outros deslizamentos em outras regiões.

***

Mobilização

Movimentos ligados ao presidente Jair Bolsonaro no Sul Fluminense estão organizando a versão regional de um protesto contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.

Trata-se da convocação que gerou grande tensão entre os poderes nacionais (Executivo, Legislativo e Judiciário) na semana passada.

Mobilização II

Tudo porque o presidente da República teria compartilhado um vídeo a favor do protesto em aplicativos de mensagens.

O bastante para acirrar os ânimos entre Bolsonaro e os alvos do protesto.

Na praça

Em Volta Redonda, o protesto vai acontecer na Praça Brasil, dia 15 de março.

Antes disso

Um bom termômetro para medir a adesão ao protesto se deu ontem, com a coleta de assinaturas para formação do Aliança, partido que será comandado por Bolsonaro e seus filhos.

Mesmo com chuva, muita gente passou pela Praça Brasil para apoiar a futura legenda do presidente.

Cursos

As inscrições para os cursos profissionalizantes da Fundação Beatriz Gama, em Volta Redonda, serão abertas nesta segunda-feira, dia 02, às 7h30. Ao todo, serão oferecidas 600 vagas para os cursos de padaria, mecânica de autos, lanternagem e pintura, informática básica, depilação, manicure, cabeleireiro, maquiagem, eventos e organização de festas.

O objetivo dos cursos é oferecer qualificação profissional de qualidade, voltada principalmente para o mercado de trabalho. “A intenção é que o aluno saia do curso e já consiga empreender, prestar serviços. Gerar resultado rápido”, comentou o diretor Pedagógico da FBG, Rodrigo dos Santos.

Balanço

De acordo com o prefeito Samuca Silva, qualificação profissional é uma medida importante para garantir uma boa colocação no mercado de trabalho. “A Fundação faz um excelente trabalho capacitando essas pessoas. Desde 2017, a FBG formou mais 1500 profissionais e estamos a caminho de aumentar esse número”, disse o prefeito.

Matrícula

Para fazer a matrícula os interessados devem ir até a FBG e levar Identidade, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4. A sede da Fundação fica na Estrada Engenheiro Francisco Sabóia Barbosa Filho, 3.000, Sítio dos Carvalhos, bairro Retiro.