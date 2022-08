Ação social atrai pessoas de todas as idades para a Praça Brasil

Matéria publicada em 27 de agosto de 2022, 17:18 horas

Evento realizado em parceria pela prefeitura e UniFOA aconteceu neste sábado, dia 27

Volta Redonda – A Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, recebeu neste sábado, 27, a ação UniFOA + Social realizada por parceria entre a instituição e a prefeitura. A diversidade de serviços e atividades de esporte e lazer atraiu pessoas de todas as idades para o local, que entre 9h e 14h, puderam cuidar da saúde, cortar o cabelo, receber orientações sobre como empreender, entrar no mercado de trabalho ou somente se divertir.

Maria da Conceição Tavares, que trabalha em casa, no bairro Voldac,

como cabeleireira, aproveitou para se informar sobre como formalizar o negócio e ampliar a empresa. “Tenho vontade de agregar serviços como manicure e depilação. E, com isso, conquistar mais cliente e gerar mais renda”, falou.

Já Robson Santos, que mora na Água Limpa e estava na Vila Santa Cecília para um compromisso profissional, parou no caminhão dos Cabeleireiros da Cidadania. “Estava precisando cortar o cabelo e aqui consegui economizar o preço do corte”, disse, elogiando o atendimento do serviço da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

Sandra e Emanuel Lopes levaram a filha Camila para brincar na praça e se surpreenderam com o evento. “O dia está lindo, com sol, a praça já é uma atração por si só, mas encontrar monitores para incrementar as brincadeiras tornou o passeio ainda melhor”, afirmou Sandra.

Os professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) e a Brinquedolândia, da Smac, fizeram a parte lúdica do evento com apresentação de taekwondo, capoeira, badminton e outras atividades que atraíram, principalmente, as crianças. A Cultura também teve espaço na praça com boa música. Entre as apresentações estavam a Banda Municipal e Figurótico e Banda.

Entre os serviços, realizados em estandes montados ao redor da praça, ainda estavam doação de mudas, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA); posto de vacinação antirrábica, do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ); e orientação sobre o mundo do trabalho, da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv). O UniFOA ofereceu avaliação nutricional; aferição de pressão arterial; produção de currículos e cartão de visita; orientação sobre a abertura de empresas; informações sobre a clínica odontológica e sobre o Escritório da Cidadania.

A secretária da Smac, Carla Duarte, reforçou que a ação foi proposta pelo UniFOA para difundir os serviços prestados pela instituição à comunidade.

“É muito gratificante ver a praça cheia com tantos serviços e atividades de graça para a população. Estaremos juntos sempre que alguém proponha uma ação social como esta. Este é o papel do Poder Público”, falou Carla.

A coordenadora do setor de Eventos do UniFOA, Lara Pinheiro, explicou que o evento foi realizado em memória do ex-presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Dauro Peixoto Aragão, que morreu em fevereiro de 2021, e completaria 91 anos no dia 24 de agosto. “A ação reflete o olhar dele, sempre voltado para o social, preocupado, principalmente, com as áreas da educação e saúde”, disse.