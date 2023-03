Acessórios Vintage - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 09:09 horas

Para as amantes de acessórios antigos, a moda vintage tornou-se uma tendência que veio para ficar, afinal quem pode resistir a uma peça exclusiva e única?

Buscando influencias do passado, essa moda tem como referência as décadas de 20 à 80, sendo comum ver cada vez mais mulheres apostando neste estilo clássico.

Ser dona de uma peça com história virou uma super tendência. Garimpar peças únicas já usadas por outras pessoas traz um toque de glamour e investir nessas peças virou sinônimo de luxo no mundo da moda.

O mais fantástico é que não é preciso que alguém viva em determinado período histórico para poder usufruir da cultura a ele associada, com o retorno do passado na moda podemos viver o passado no presente.

Cada época tem acessórios específicos, mas darei uma destacada em alguns acessórios que você pode usar para estilizar seu visual nessa pegada mais antiga: sapato bordado boina e bolsa bordado( expostos nas fotos).

Usar esses objetos pode ser uma forma, um tanto quanto divertida, de aderir a tendência passada e fazer dela seu próprio estilo.

O melhor lugar para comprar acessórios vintage é em brechós, então visite os brechós da sua cidade, também existe muitos brechós online, eu amo esse mundo, e encontrar peças vintage é super divertido, fico toda feliz quando encontro peças perfeitas de décadas passadas que ficarão sensacionais no meu look.

Apostar em detalhes vintage deixam seu look ainda mais charmoso. Por isso, o ideal é investir nos acessórios. Na dúvida, basta olhar composições das décadas de 20 a 80, se inspirar e usar a sua imaginação!

Por Vivi Fioravante