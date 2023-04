Aciap-BM cobra mais segurança nas passagens de nível da linha férrea

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 18:17 horas

Reunião foi realizada com representantes das operadoras MRS e VLI; só este ano, quatro acidentes já ocorreram em Barra Mansa

Barra Mansa – A Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) promoveu, no final da tarde de segunda-feira (10), uma reunião com representantes da MRS Logística e VLI para cobrar mais segurança nas passagens de nível da linha férrea na cidade. A preocupação da entidade, que contou com o apoio do vereador Jefferson Mamede, presente ao encontro, foi sobre o alto número de acidentes já ocorridos em 2023. Somente nos três primeiros meses do ano foram 4 registrados, com pedestres e veículos, havendo, inclusive, uma vítima fatal.

A entidade cobrou que a segurança fosse menos negligenciada e solicitou a volta dos guarda cancelas e batedores – funcionários que, em motocicletas, chegam nas cancelas antes dos trens passarem para alertarem e verificarem situações de risco. Os representantes das operadoras se comprometeram a responder sobre a viabilidade do atendimento dessa solicitação até o próximo dia 17 de abril. Participaram da reunião, representando as operadoras, os especialistas de Relacionamento Institucional Rodrigo Marcos e José Marcio Figueira (MRS) e a especialista de Relações Institucionais, Bruna Carolina Lage (VLI).

Segundo o presidente da Aciap-BM, Matheus Gattás, a população de Barra Mansa vive um clima de insegurança por conta dos vários acidentes ocorridos só este ano. Ele afirma que essa sensação reflete também diretamente no comércio do Centro da cidade e que a situação também é uma demanda dos associados da entidade.

– No último acidente, um carro foi atingido e duas pessoas ficaram feridas, inclusive um adolescente de 16 anos, que foi ferido gravemente. Uma senhora de 70 anos também foi atropelada recentemente e infelizmente veio a falecer. Não podemos esperar que mais acidentes aconteçam para que as providências necessárias para a garantia da segurança sejam tomadas – disse ele.

Durante o encontro, Gattás fez a solicitação para que os guardas cancelas voltem, bem como os batedores. “Houve um aumento no fluxo, no número e na velocidade dos trens e hoje não há mais funcionários nas cancelas. Elas são automáticas, mas muitas vezes não funcionam e isso, com mais trens passando e em maior velocidade, está causando um dano muito grande à cidade e aos moradores. Por isso, a volta destes funcionários proporcionaria mais segurança nas passagens”, completou.

O vereador Jefferson Mamede comentou que ele mesmo, inclusive, já passou por situações de risco por conta da alta velocidade dos trens, mesmo o trem tendo apitado. “Não fui atropelado porque Deus me abençoou. Trabalhos de conscientização fazemos bastante, mas só eles não são suficientes, é preciso garantir ainda mais a segurança de quem faz o trajeto na travessia da linha”, destacou o vereador. Outros participantes da reunião também relataram situações de risco pelas quais passaram ou observaram acontecer. Mamede também se colocou à disposição para contribuir de forma legal na promoção da segurança. “Eu sou cidadão e estou na Câmara, o que for possível fazer, em termos de legislação, para contribuir para diminuir o número de acidentes, a gente faz, mas só queremos que as operadoras também façam o que for possível”, disse ele.

O especialista em Relacionamento Institucional Rodrigo Marcos explicou sobre os procedimentos de monitoração e registro das atividades dos trens e destacou a imprudência como um fator de risco para a população. Ele afirmou ainda que levaria a solicitação do guarda cancela e do batedor para ser avaliada. “Nosso compromisso será dar um retorno, seja para falar um não, verificamos, estudamos e a gestão entendeu que não, ou que vamos atender a demanda, isso vamos fazer”, disse ele.

De acordo com informações divulgadas no site da MRS Logística, no primeiro semestre de 2022, foram registrados 45 acidentes, entre atropelamentos ou abalroamentos ocorridos em passagens de nível ou em trechos corridos, ao longo dos 105 municípios onde sua malha está presente. Apesar de ter havido uma redução de 19,6% em relação ao mesmo período de 2021, quando ocorreram 56 acidentes, este ano os números mostram uma realidade diferente.

A distribuição dos acidentes por estados, entre janeiro e junho de 2022 foi de 21 casos em Minas Gerais, 20 no Rio de Janeiro e quatro em São Paulo. No entanto, nos três primeiros meses deste ano, já aconteceram quatro acidentes somente em Barra Mansa. “São números muito preocupantes e precisamos cobrar para que eles não aumentem ainda mais”, concluiu o presidente da Aciap-BM.