Aciap-BM e Codec-BM pedem fim das manobras de trens no Centro

Barra Mansa – O presidente da Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), Matheus Gattás, esteve reunido ontem à tarde (20), em Brasília, com o gerente de Fiscalização de Infraestrutura e Serviços da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Daniel de Oliveira Santos. Na pauta, as manobras realizadas pelos trens no Centro da cidade de Barra Mansa, que voltaram a causar grandes transtornos no dia a dia da população do município.

Gattás entregou um ofício assinado pela Aciap-BM e pelo Codec-BM (Conselho de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa), dando ciência sobre os problemas causados na área central por conta das manobras e solicitando providências à Agência, uma vez que a realização das mesmas já havia sido transferida para outra área. Em contato feito com a VLI, citando as obras de readequação ferroviária e questionando como as manobras são realizadas atualmente, a associação comercial recebeu como resposta a seguinte nota: “A VLI, controladora da linha férrea, esclarece que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realiza obras em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, para readequação ferroviária. Quando o trabalho for totalmente concluído, as manobras que hoje são feitas na área central poderão ser remanejadas para outro local. Já a circulação dos trens pela localidade permanecerá inalterada”.

O assunto foi um dos temas, inclusive, das últimas reuniões, realizadas essa semana, da diretoria da Aciap-BM e do Codec-BM (Conselho de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa), que reúne 13 entidades, do qual Gattás também é presidente, quando foi proposta a intervenção em prol da retirada de tais manobras do Centro, que vêm sendo realizadas pela VLI – empresa de logística que controla a concessionária de transporte ferroviário de cargas FCA (Ferrovia Centro-Atlântica S.A.).

– As manobras haviam sido transferidas para outra área, no entanto notamos que há algum tempo voltaram a acontecer no Centro da cidade, causando interrupções no trânsito que chegam a durar 30, 40 minutos. Isso prejudica o fluxo da mobilidade urbana, o comércio da área central é prejudicado, bem como o acesso a hospitais, escolas, à universidade, enfim, a situação no Centro fica caótica – destacou o presidente da Aciap-BM.

Ele conta que, na reunião em Brasília, o gerente de Fiscalização de Infraestrutura e Serviços da ANTT recebeu e protocolou o ofício, comprometendo-se a estudar a possibilidade de suspensão das manobras na área central e também a fazer uma visita técnica no município, juntamente com representantes das entidades que enviaram o documento. “Daniel contou que conhece Barra Mansa e entendeu o problema, como essa situação afeta a cidade. Ele já encaminhou nossa solicitação e afirmou que essas manobras poderão, de forma emergencial, sair do Centro da cidade. Inclusive, ele ficou de vir a Barra Mansa, já no início de março, para verificar os locais, mas nosso pedido já está encaminhado”, explicou Gattás.

Segurança

Outra questão abordada no ofício foi sobre a velocidade dos trens, que também foi aumentada. A preocupação é com a segurança, pois, em 2023, Barra Mansa teve um alto índice de acidentes ferroviários, inclusive com óbitos. Só no primeiro semestre do ano passado, foram nove acidentes, sendo dois fatais. E, agora, em 2024, antes do término do segundo mês, dois acidentes já foram registrados, sendo um com óbito. “Nossa preocupação é grande com os transtornos causados ao comércio e com a questão da mobilidade urbana, mas, nos preocupamos mais ainda com a segurança da população. Durante nossas reuniões, a questão da velocidade dos trens foi levantada várias vezes e também a necessidade de alertar mais a população, por meio de campanhas de conscientização, para que essa convivência com o transporte ferroviário, necessário para o desenvolvimento do município, aconteça, porém de forma tranquila e segura – reforçou o presidente da Aciap-BM.

CACB

O presidente da Aciap-BM, Matheus Gattás, também participou ontem (20), em Brasília, da primeira edição do Ciclo de Debates 2024, realizada pela CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil). O evento contou com a presença de autoridades das Forças Armadas para discutir assuntos ligados ao tema “Defesa e Desenvolvimento – Conectando Empresários e Militares pela Integração de Negócios e Parcerias”.

Gattás, que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente da Facerj (Federação das Associações Comerciais do Estado do Rio de Janeiro) participou do evento junto ao presidente da entidade estadual, Robson Carneiro.

Na ocasião, o ministro de Estado da Defesa, José Mucio Monteiro, e o comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, falaram sobre oportunidades, parcerias e da necessidade de gerar empregos no país.