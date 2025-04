ACIAP-BM integra conselho nacional da CACB

Barra Mansa –A Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) assumiu uma cadeira no Conselho G50+ durante um evento promovido pela CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil) na última semana em Salvador. O grupo, formado por representantes de associações comerciais do país com atuação no sistema associativo, tem agora três municípios representando o estado do Rio de Janeiro. Além de Barra Mansa, Niterói e Nova Friburgo também assumiram cadeiras no Conselho G50+.

O presidente da ACIAP-BM, Matheus Gattás representou a entidade no evento “Encontro Nacional de Integração do Associativismo “Mais de Dois Séculos de Cooperação e Desenvolvimento”, realizado na sede da Associação Comercial da Bahia. Ele destacou a importância para a entidade e para o município da participação mais ativa da associação comercial não só em âmbito municipal, mas também nas esferas estadual e nacional, uma vez que, além de integrar agora o Conselho, a ACIAP-BM também ocupa importante espaço na Facerj (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro).

“Hoje a atuação da ACIAP-BM ultrapassou os limites municipais e regionais, se fazendo presente em âmbito estadual, onde ocupo o cargo de vice-presidente da Facerj, e agora integrando o Conselho G50+, que reúne as associações mais atuantes do Brasil. Com isso, levamos o nome e a voz de Barra Mansa para as principais discussões do setor econômico do país”, ressaltou ele.

Gattás afirmou ainda que a inclusão da entidade no Conselho é motivo de muito orgulho e resultado do trabalho e da credibilidade que ela mantém.

“A inclusão de Barra Mansa neste conselho muito nos orgulha, porque a Associação Comercial passa a discutir assuntos em âmbito nacional, tendo poder de fala, poder de voto junto com a Confederação, sendo reconhecida por ela como uma das principais associações comerciais do Brasil. Sempre soubemos desse potencial, mas conquistar esse espaço é motivo de muito orgulho, sermos vistos como uma entidade que pensa no desenvolvimento não só da nossa cidade, mas também da nossa região e do nosso país, e que temos esse gabarito para discutir questões de nível nacional. Por isso, podemos dizer que esse é mais um passo importante que a ACIAP-BM dá na sua história e que leva o nome da nossa cidade para todo o país”, concluiu.

Durante o evento, um dos temas debatidos foi a crescente participação das associações comerciais no cenário político do país. Falando sobre a criação do Conselho 50G, o presidente da CACB, Alfredo Cotait Neto, reforçou a necessidade da união do setor para a criação de pautas de nação.

“Nosso sistema é capilar, municipalista. Precisamos compreender quem somos e aqui começa esse processo que estamos chamando de G50, mas que pode se tornar G60, G150, reunindo as principais Associações Comerciais para fortalecer o sistema”, disse ele, completando que o objetivo é promover o crescimento econômico. “Nosso papel é defender causas e projetos para o país. Evidentemente, o nosso movimento é político, mas não partidário. Estamos aqui para defender pautas que promovam o crescimento econômico e combatam as desigualdades”, finalizou.