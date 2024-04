ACIAP-BM participa de ação para celebrar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo

Barra Mansa – Nesta terça-feira (2), é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Para marcar a data, será realizada uma ação, na Praça da Matriz, em Barra Mansa, a partir das 9 horas. Serão distribuídos gratuitamente kits de abafadores de ruídos e protetores auriculares para pessoas com transtorno do espectro autista, além de orientações jurídicas e sobre mercado de trabalho, entre outras informações importantes. Para receber o kit é necessário apresentar o laudo médico.

A ação faz parte da campanha “Abril Azul se ilumina com ação e inclusão”, uma iniciativa do setor pirotécnico do Estado do Rio de Janeiro, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo e ao Abril Azul. Segundo especialistas, pessoas portadoras do espectro autista podem ser bastante sensíveis ao barulho, podendo ocorrer uma crise sensorial.

Em Barra Mansa, a iniciativa conta ainda com o apoio da Associação Autismo SuperAção de Barra Mansa, da APAE BM, da ACIAP-BM (Associação Comercial Industrial Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), do Gabinete da Inclusão, da vereadora Luciana Alves, e da coordenadora municipal de Educação Especial, Sônia Coutinho, entre outras entidades.

A ACIAP-BM estará presente no evento como apoiadora. Segundo o presidente da entidade, Matheus Gattás, ações como essa ganham o apoio da Casa, uma vez que vêm ao encontro do objetivo da entidade de incentivar a melhoria do atendimento à PCD (Pessoa com Deficiência). Ele explica que a ACIAP-BM desenvolveu, junto à APAE BM, à vereadora Luciana Alves e ao Sebrae, um Manual de Atendimento à PCD e que o espectro autista foi incluído nas informações destinadas ao atendimento mais inclusivo no comércio. O manual, por seu ineditismo, será utilizado como material de apoio pelo Sebrae Nacional.

– A ACIAP-BM está junto nessa luta a favor da inclusão, investindo e incentivando o melhor atendimento para a PCD. Estaremos presentes nessa ação que celebra o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, pois somente por meio do conhecimento e da conscientização será possível um tratamento mais justo e inclusivo em todos os setores da sociedade – ressaltou Gattás.