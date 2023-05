ACIAP-BM realiza evento ‘Memorice’ e homenageia ex-presidente da entidade

Matéria publicada em 2 de maio de 2023, 16:10 horas

José Francisco Sousa Medeiros foi o homenageado do ano em que entidade completa 90 anos de atuação

Barra Mansa – A ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) está comemorando 90 anos este ano e, embora o aniversário seja em setembro, a entidade vem promovendo uma série de ações para celebrar a data. Uma delas foi a realização do projeto Memorice, que homenageia os ex-presidentes da Casa por sua contribuição para a associação e para o desenvolvimento socioeconômico de Barra Mansa. Dessa vez, o agraciado foi o empresário José Francisco Sousa Medeiros, CEO da Redeplan, empresa do ramo imobiliário.

Realizado a cada dois anos, o “Memorice” aconteceria no ano passado. No entanto, integrou a programação comemorativa aos 90 anos da ACIAP-BM. Com a presença de empresários de diferentes segmentos, familiares do homenageado e convidados, o evento aconteceu no último dia 27 de abril, no salão do Aciap Business Center, novo prédio da entidade, inaugurado recentemente.

Os convidados e o homenageado foram recebidos pelo presidente da ACIAP-BM, Matheus Gattás, que agradeceu a presença de todos e falou de sua satisfação em conceder a homenagem ao ex-presidente.

– Esse não é um dia da Casa, mas um dia para agradecer, José Francisco, todo o seu serviço prestado a ela. Sabemos que o tempo que dedicou é um tempo que deixou de estar com sua família, de estar em seu negócio, enfim, que deve ser reconhecido. Ouvir sua história hoje aqui nos engrandece muito – disse ele.

Na ocasião, Medeiros agradeceu a homenagem e a oportunidade de receber o Memorice. Em sua apresentação, ele falou aos convidados sobre sua trajetória de vida tanto pessoal quanto profissional. Para tanto, ele fez uma interessante analogia sobre uma maratona – uma das atividades esportivas à qual se dedica – e o desenvolvimento empresarial. O empresário destacou ainda sua atuação frente à entidade, que foi no período de 2009 até 2011, e a importância que essa experiência teve em sua vida.

– Para dividir com vocês um pouco da minha história empreendedora, optei por fazer essa analogia sobre os tipos de comportamento que acredito que são importantes para o desenvolvimento de uma empresa com o esporte, que eu gosto de praticar alguns e que é algo que educa e disciplina – explicou Medeiros. “Me sinto muito prestigiado e feliz em receber essa homenagem, que valoriza as pessoas que dedicaram tempo, trabalho, inteligência pela Casa. A Associação Comercial pra mim é extremamente importante, conheço desde criança, porque meu pai (Damião Medeiros, um dos fundadores da entidade) sempre falava dessa posição de seriedade, de relevância, de importância que ela tem pra cidade. Nessa casa, em algum momento, eu contribuí, mas tenho a convicção de que ela contribuiu muito mais pra mim, pro meu aprendizado, pra minha rede de relacionamentos, só tenho a agradecer”, concluiu.

Após a apresentação, o presidente da ACIAP-BM, Matheus Gattás e o presidente do Conselho Superior da entidade, Rafael Teixeira Junior, entregaram uma placa de reconhecimento ao homenageado pelos serviços prestados.