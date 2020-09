ACIAP de Barra Mansa completa 87 anos nesta quinta-feira

Matéria publicada em 2 de setembro de 2020, 16:42 horas

Barra Mansa – A Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (ACIAP-BM) comemorará 87 anos de história, na próxima quinta-feira (03). A entidade atua como interlocutora da população entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário na busca pela melhoria constante de Barra Mansa e dos indicadores da gestão pública.

– Nossa luta é pelo crescimento, por mais segurança, por ações que favoreçam o desenvolvimento socioeconômico do município, por melhorias nos serviços públicos prestados à população -, listou o presidente da associação, Bruno Paciello.

Desde então, o principal pilar da associação é a defesa do segmento para vencer os desafios do mundo globalizado. A representação da ACIAP-BM se dá por meio da parceria com os empresários e governo municipal.

Recentemente, a Casa participou de discussões como a regularização do trabalho dos vendedores ambulantes, a nova campanha municipal de conscientização da população com relação à Covid-19, sobre a realidade das instituições de ensino da cidade no pós-pandemia e a instalação de cerca de 50 novas empresas do segmento metalmecânico no estado do Rio de Janeiro.

– Além disso podemos destacar a nossa luta pela remoção do pátio de manobras e a nossa participação também nos mais diversos Conselhos Municipais da cidade, visando contribuir ativamente em todas as áreas, valorizando sempre o coletivo – destacou Bruno Paciello.

– A ACIAP-BM pode ser descrita como uma Entidade que vem ajudando a escrever a história de Barra Mansa. Ao longo do nosso tempo de atuação podemos enumerar diversas contribuições para a cidade, não só no segmento empresarial, mas para toda a população, finalizou o empresário.