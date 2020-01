ACIAP de Barra Mansa se posiciona contra novo projeto de concessão da Via Dutra

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2020, 11:43 horas

Presidente da entidade esteve presente na audiência pública de quarta-feira (15)

Barra Mansa – A Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (ACIAP BM) se posicionou contra o novo projeto de concessão da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) apresentado na quarta-feira (15), durante uma audiência pública realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no Rio de Janeiro.

O presidente, Bruno Paciello, afirmou que a Empresa de Planejamento e Logística (EPL), ignorou os pedidos feitos pelas entidades empresariais do Sul Fluminense com relação aos investimentos no trecho da rodovia que corta a região.

– Em outubro passado, estivemos em Brasília e entregamos ao diretor-presidente da EPL um estudo feito pelo grupo LIDER com várias demandas relacionadas à nossa região, entre elas a duplicação imediata do trecho de descida da Serra das Araras, a não instalação de novas praças de pedágio e a construção de acessos a áreas que podem receber novos empreendimentos às margens da rodovia. Nenhuma dessas demandas foi contemplada no novo projeto de concessão. O que vimos na apresentação da ANTT foram investimentos prioritários no trecho paulista da estrada. O estado do Rio, em especial a região Sul Fluminense, ficaram em segundo plano – disse Paciello.

A implementação de uma nova praça de pedágio em Barra Mansa foi um dos pontos de maior discordância da entidade, pois segundo o presidente, além de separar a sede do município do distrito de Floriano, a instalação de mais uma praça vai gerar desemprego na região.

Outra observação apontada pela ACIAP BM foi sobre a construção de acessos a áreas que podem receber novos empreendimentos às margens da rodovia.

– Esse é o caso da Zona Especial de Negócios (ZEN) de Barra Mansa, que aguarda a liberação e investimentos na obra de acesso ao local. Nosso pedido foi para que os processos de construção de acessos em toda a região sejam desburocratizados, objetivando potencializar a economia do Sul Fluminense – defendeu Paciello.

Prazo curto

O presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa (CODEC BM), Arivaldo Corrêa Mattos, também esteve presente na audiência pública e argumentou sobre a necessidade de maior prazo para debate do novo projeto de concessão da Via Dutra.

– Os parlamentares estão em recesso e as prefeituras não foram ouvidas no processo. Também defendemos que seja realizada uma audiência pública no Sul Fluminense, para ouvir as demandas da nossa região. Isso é democrático e de suma importância para o processo – argumentou o presidente do CODEC BM.

Para ele, o projeto de concessão da rodovia apresentado impõe barreiras físicas e econômicas para o desenvolvimento da região.

– Está prevista a construção de apenas dois quilômetros de vias marginais para todo o estado do Rio. Isso é um verdadeiro absurdo e nos coloca em uma situação muito difícil de crescimento. Vamos envolver as lideranças políticas da região em nossos pleitos para tentar reverter essas situações. Contamos com o apoio de toda população para isso – concluiu Arivaldo Corrêa Matos.

Edital

O novo edital de concessão prevê contrato de 30 anos e investimentos de R$ 17 bilhões pela futura concessionária. O contrato atual coma CCR expira em 29 de fevereiro de 2021. A previsão da ANTT é de que a licitação do edital do leilão seja realizada no segundo semestre de 2020, após a apreciação e aprovação dos estudos do projeto da concessão pelo Tribunal de Contas da União.

Pelo modelo apresentado, além da rodovia Presidente Dutra, a empresa vencedora também vai assumir um trecho de 196 quilômetros da Rio-Santos, entre Ubatuba (SP) e Itaguaí (RJ).

A terceira e última audiência pública acontece nesta sexta-feira, em São Paulo.