Aciap promove debate nesta quinta, dia 5, com os candidatos a prefeito de Volta Redonda

Volta Redonda – A Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR) vai promover debate com os candidatos a prefeito de Volta Redonda, nesta quinta-feira, dia 5. O Diário do Vale irá transmitir, em tempo real, o debate pelo Youtube e Facebook. A Aciap irá disponibilizar um link para o jornal compartilhar o evento em suas redes sociais.

Segundo a entidade, o debate objetiva proporcionar aos candidatos a prefeito, a oportunidade de expor suas propostas de governo de forma igualitária e dar oportunidade ao eleitor, que poderá assistir o evento ao vivo pela internet.

Em nota, a associação afirmou que, embora seja apartidária, tem como foco contribuir para o desenvolvimento do município em todos os setores. Assim, ainda segundo a nota, “torna-se fundamental a participação da população ao evento democrático”.

“Convidamos os diretores a participarem do debate ouvindo e conhecer as propostas que cada candidato irá apresentar nos temas selecionados. Esse é um momento ímpar e nossa participação é fundamental”, diz a nota, informando que o evento será no Salão Social da Aciap-VR, dia 05, às 20h30, no Aterrado.