Aciap-VR anuncia ‘Festival da Primavera’ e discute reforma tributária

Volta Redonda – O presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR), Maicon Abrantes, disse durante a retomada do Almoço Empresarial, nesta sexta-feira (6), que a Associação vai participar do Festival da Primavera, que será realizado na próxima semana no Park Sul Shopping.

Maicon descreveu o evento como uma “atividade para a família, com espaços para as empresas”, informando que os empreendedores locais terão acesso a estandes para oferecerem produtos e serviços aos visitantes.

Segundo o presidente da Aciap-VR, a intenção é retomar a Feira da Primavera, evento que geralmente ocorria no mês de setembro na cidade e contava com estandes (chamados de “barracas”) que ofereciam produtos os mais variados, indo de comida e bebida a artesanato, com renda para instituições beneficentes que faziam parte do NAC (Núcleo de Ação Comunitária).

Uma das atrações da Feira da Primavera era a Gincana, que reunia equipes formadas na cidade e em cidades vizinhas (entre elas algumas se tornaram “clássicos”, como Buf-Buf e Crás) que percorriam a cidade para cumprirem as mais variadas tarefas.

Maicon afirmou que, apesar da intenção, “ainda não foi possível” retomar a Feira da Primavera em seu formato original.

Reforma tributária ainda tem incógnitas

O tema principal do almoço empresarial foi a reforma tributária, que ainda não está concluída, já que existe espaço para alterações antes que o texto final seja publicado. O secretário de Fazenda da prefeitura de Volta Redonda, Vinicius Arbach, afirmou que o Poder Público tem feito investimentos em mobilidade urbana e infraestrutura para atrair mais empresas para Volta Redonda.

Já o especialista em tributos Carlos Félix explicou que, embora a reforma tributária ainda esteja em discussão, já existem alguns pontos definidos. Um deles é a extinção do ICMS, PIS, Cofins e ISS, que serão substituídos por um imposto cobrado no destino, não na origem da mercadoria, o que acaba com os incentivos fiscais e com as “guerras fiscais” entre os estados.

Já há também consenso sobre a criação do Imposto Seletivo, que incidirá na fabricação de determinados produtos que causem problemas à saúde humana ou ao meio ambiente. A lista dos produtos e as alíquotas ainda não foram definidas.

O IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) será estadual, mas a expectativa é que as alíquotas sejam unificadas. No entanto, Félix acredita que os estados menores não vão abrir mão dessa receita.

Outras mudanças dadas como certas, de acordo com o especialista, são: – a reforma tributária não será cumulativa, acabando com o “imposto sobre imposto”. O tributo será recolhido como atualmente.

– A cesta básica, que vai receber imunidade tributária, será definida pelo governo federal, provavelmente com uma quantidade maior de produtos, para acomodar as diferenças culturais entre os estados.

– O setor de serviços terá aumento da carga tributária.

– O custo para os supermercadistas vão subir por causa da tributação maior sobre o setor de serviços.

O executivo e professo universitário Márcio Lins acrescentou que o setor industrial tem um sentimento de que deve haver queda na responsabilidade fiscal e aumento da carga tributária – um movimento inverso ao que era observado no governo federal anterior.

Ele afirmou que essa falha leva à desindustrialização e exemplificou que, em tese, se uma tonelada de minério de ferro é vendida por US$ 50, o aço produzido com esse minério vale US$ 500 por tonelada, enquanto s produtos que podem ser feitos com esse aço podem valer até US$ 2.500 por tonelada.

— A indústria migra para fora do país. Os estrangeiros preferem comprar os insumos e manufaturarem fora — disse, acrescentando que um grupo siderúrgico brasileiro anunciou o fechamento de uma usina no Ceará.

“Eles aumentam o imposto, mas a economia diminui. Os empresários têm que resistir ao crescimento da carga tributária”, disse.