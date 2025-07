Aciap-VR sedia encontro com empresários e lideranças

Volta Redonda – A Associação Comercial, Industrial, de Serviços e da Agropecuária de Volta Redonda (Aciap-VR) sediou na manhã desta terça-feira (15), um encontro com empresários de diversos segmentos, diretores da entidade, além de representantes da Prefeitura de Volta Redonda. O objetivo do evento foi discutir projetos socioeconômicos voltados para o desenvolvimento sustentável da cidade, com foco especial no fortalecimento do turismo e na diversificação da matriz econômica local.

Durante o encontro, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, apresentou uma série de projetos estruturantes voltados para revitalizar e valorizar espaços públicos estratégicos. Entre as propostas destacam-se a revitalização do Jardim dos Inocentes, na Vila Santa Cecília; a criação do Parque Natural na Rodovia dos Metalúrgicos; a implantação do Museu de Ciência, no bairro Laranjal; e o projeto Masterplan, que visa transformar a Pedreira da Voldac em um polo turístico e cultural. As iniciativas fazem parte do tema “Matrizes Econômicas em Volta Redonda” e têm como foco criar novos atrativos que movimentem a economia da cidade.

Segundo Sodré, os espaços serão preparados para receber milhares de visitantes por mês, com áreas dedicadas a esportes, atrações interativas, praça de alimentação e parque infantil. “Queremos promover a transformação e a diversificação da matriz econômica de Volta Redonda. Sabemos que isso não é possível de forma isolada. A Aciap tem sido uma grande parceira nesse processo de avanço”, destacou o secretário.

A pauta cultural também teve espaço importante no encontro. O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, abordou o tema “Indústria Audiovisual: Crescimento e Novas Fronteiras”, ressaltando o potencial de Volta Redonda no setor e o protagonismo que a cidade já vem conquistando. Ele citou a tradição local em produções culturais e destacou a presença de profissionais qualificados na área. Anderson também reforçou a importância da Lei Paulo Gustavo, que permitiu a realização de diversos projetos audiovisuais e o fortalecimento dos artistas locais.

Para o presidente da Aciap-VR, Maycon Abrantes, o encontro foi uma oportunidade estratégica para alinhar os interesses entre o setor público e privado. “Pudemos conhecer mais de perto as propostas em desenvolvimento para Volta Redonda e também contribuir com sugestões. É fundamental que entidades e empresários estejam cientes do que está sendo pensado para a cidade. Caminhar juntos é essencial para explorar novos segmentos ainda pouco explorados, atrair visitantes e incentivar nossos jovens e empresários a investirem aqui”, avaliou.

Abrantes também destacou ações que já vêm sendo realizadas em Volta Redonda, como o sucesso do Zoológico Municipal e a iniciativa de uma van turística que percorre pontos de interesse identificados em estudos técnicos. Ele lembrou ainda a realização do Festival de Cinema, promovido anteriormente pela prefeitura, e anunciou uma nova edição, o Festival de Cinema Ambiental, que ocorrerá em novembro no Gacemss e na UFF, em parceria com o poder público. “Esse tipo de evento traz visibilidade, movimenta a cidade e reforça nosso objetivo de consolidar Volta Redonda como polo turístico e cultural do Estado do Rio de Janeiro”, finalizou.

O evento contou ainda com a presença do deputado estadual Munir Neto, presidente da Comissão de Audiovisual da Alerj; do cineasta Marco Antônio Pereira, natural de Volta Redonda e premiado nacionalmente; e de Roberto Monzo, ex-secretário de Desenvolvimento de Barra do Piraí, responsável por consolidar o município como referência no audiovisual fluminense.