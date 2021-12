Matéria publicada em 6 de dezembro de 2021, 20:21 horas

Volta Redonda – Iury Souza da Silva, de 24 anos, sofreu um acidente de moto no limite entre Volta Redonda e Barra Mansa e está no Hospital São João Batista. Ele precisa de doações de sangue, e o Hemocentro do hospital recebe doações de qualquer tipo de sangue em nome dele.

Foto: Arquivo