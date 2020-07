Acidente com carretas deixa um morto na Via Dutra

Matéria publicada em 1 de julho de 2020, 06:56 horas

Resende – Uma batida traseira entre duas carretas deixou um morto, em acidente registrado na Via Dutra, por volta das 21 horas desta terça-feira, dia 30, próximo ao km 331, no sentido São Paulo, em Engenheiro Passos, distrito de Resende. A vítima ficou presa nas ferragens e não resistiu aos ferimentos.

O motorista de 45 anos bateu na traseira de outra carreta acabou morrendo no local, enquanto o motorista da carreta que estava na frente nada sofreu. A pista ficou parcialmente interditada, com a faixa da esquerda obstruída pelas carretas envolvidas no acidente. O trânsito teve de fluir pela faixa direita e pelo acostamento no trecho.