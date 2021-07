Matéria publicada em 18 de julho de 2021, 17:25 horas

Barra Mansa – Um acidente de moto deixa uma mulher morta e um homem gravemente ferido, em Barra Mansa. A fatalidade ocorreu na tarde deste domingo (18), na Rua Antônio Graciano, no bairro Vila Maria, onde o casal, que estava na motocicleta, acabou caindo durante o passeio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Fran Vianna, de 27 anos, morreu no local e o Cristiano dos Reis, de 29, foi levado para Santa Casa de Misericórdia com ferimentos graves. Até o momento não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do homem.