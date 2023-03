Acidente deixa motociclista ferido em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 17:08 horas

Volta Redonda – Um motociclista ficou ferido em um acidente entre um carro e uma motocicleta, na tarde desta segunda-feira (20), em um cruzamento na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, próximo à passarela da CSN, em Volta Redonda. Chovia muito no local no momento do acidente. O trânsito da via ficou lento por causa da batida.

Agentes da Operação Segurança Presente já estão no local. Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos do motociclista.