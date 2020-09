Acidente deixa motociclista ferido no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de setembro de 2020, 15:09 horas

Barra Mansa – Um motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Misericórdia na tarde deste domingo (13), em Barra Mansa. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado pela unidade médica. O acidente envolveu um veículo de passeio e uma moto , na Rua Andrade Figueira, na esquina com a Avenida Joaquim Leite, no Centro do município.