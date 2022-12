Acidente deixa o trânsito lento na BR-393, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2022, 17:34 horas

Um acidente envolvendo quatro carros, no fim da tarde desta segunda-feira (12), na altura do KM-284 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), deixa o trânsito lento no local. O acidente ocorreu no semáforo do acesso à Pinheiral. A colisão traseira envolveu 4 veículos: um Gol branco, Gol Cinza, Virtus prata e um caminhão basculante Ford prata. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas. O trânsito segue fluindo com lentidão.