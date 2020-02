Acidente deixa trânsito lento na Avenida Lucas Evangelista, em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2020, 09:50 horas

Batida entre um veículo de passeio e carreta deixou pelo menos uma vítima

Volta Redonda – Um acidente foi registrado por volta das 9h33, desta quarta-feira (12), na Avenida Lucas Evangelista, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A batida entre um HB20 e uma carreta deixou o trânsito da avenida lento, com reflexos no Viaduto Nossa Senhora das Graças no sentido Centro-Aterrado.

Segundo o CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) pelo menos uma vítima foi levada para o Hospital São João Batista após ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros; equipes da Guarda Municipal e Polícia Militar estão no local para orientar o tráfego e registrar o Boletim de Ocorrência.

O internauta Breno Augusto, comentou para o DIÁRIO DO VALE nas redes sociais que o trânsito na avenida não foi desviado e que segue com lentidão. Segundo ele, a batida também atingiu de raspão a lateral de um ônibus intermunicipal Volta Redonda x Barra Mansa,