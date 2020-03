Acidente deixa trânsito lento na Avenida Lucas Evangelista

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 08:18 horas

Volta Redonda – Motoristas registraram uma colisão entre um caminhão e um veículo de passeio Avenida Lucas Evangelista, na manhã desta terça-feira (10), no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O acidente foi registrado próximo a Praça Sávio Gama, onde fica a sede da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros já está no local para socorrer as vítimas, que podem ser levadas para o Hospital São João Batista ou para um hospital particular do município.