Acidente deixa três feridos na BR-393 em Barra do Piraí

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 10:52 horas

Pista está liberada e congestionamento chegou a cinco quilômetros no trecho

Barra do Piraí – Três pessoas ficaram feridas em uma colisão entre um Astra, cinza, com placa de Barra do Piraí, e um VW Polo, vermelho, de Piraí, na manhã desta quinta-feira, 20. O acidente ocorreu na altura do km 264 da BR-393, em Barra do Piraí, provocando congestionamento de pelo menos cinco quilômetros.

A Polícia Rodoviária Federal, a pista já está sendo liberada. Não há registro de chuva. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Barra do Piraí. Equipes PRF foram à unidade médica para identificação dos feridos. O Corpo de Bombeiros segue no local.