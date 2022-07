Acidente deixa um morto e interdita Via Dutra próximo a Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de julho de 2022, 17:10 horas

Sul Fluminense – Um grave acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (11) na Via Dutra. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi no km 255 da pista sentido São Paulo, no trecho conhecido como Serrinha de Arrozal. O local fica entre a entrada para Pinheiral/Arrozal e a entrada para Volta Redonda (km 258) e o bairro Roma.

Um caminhão estava enguiçado no local e o guincho da concessionária CCR RIO-SP estava preparando para fazer a remoção do veículo para um local seguro. Um automóvel perdeu o controle vindo a colidir no caminhão, justamente próximo a porta da cabine, onde o caminhoneiro estava, do lado de fora, esmagando o corpo do caminhoneiro entre o automóvel e o caminhão, e atingindo de raspão o funcionário da CCR (Guincheiro), de 38 anos.

O caminhoneiro, de 45 anos, morreu no local. O funcionário da CCR sofreu um ferimento no joelho sendo atendido pela equipe do resgate médico e liberado no local.

A pista Rio-São Paulo chegou a ficar totalmente interditada.