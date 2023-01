Acidente deixa um morto na Rio Santos - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2023, 10:01 horas

Colisão frontal envolveu dois carros na região do Frade

Angra dos Reis – O primeiro dia de 2023 começou com uma tragédia na Rodovia Rio Santos. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após uma colisão envolvendo dois carros no início da manhã deste domingo (1°). O acidente ocorreu por volta de 6h50min, na altura do KM-514 da Rodovia Rio Santos (BR 101), na região do Frade, em Angra dos Reis. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local do acidente. As vítimas, que ainda não tiveram os nomes e nem as idades reveladas, foram socorridas para o Hospital Municipal da Japuíba.