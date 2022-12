Acidente deixa uma pessoa gravemente ferida na Dutra em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2022, 09:34 horas

Um acidente envolvendo um carro e um semirreboque deixou um homem gravemente ferido, na manhã desta quarta-feira, 21. O caso ocorreu no km 262, na pista sentido Rio, da Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda.

De acordo com informações da PRF, o carro teria batido na traseira do semirreboque, deixando o motorista do automóvel preso nas ferragens. A vítima foi socorrida por equipes de resgate da CCR RioSP e encaminhada para o hospital.

Até o momento desta publicação, não havia informações sobre o estado de saúde do homem.