Acidente entre carreta e ciclomotor deixa condutor ferido na Via Dutra, em Resende - Diário do Vale

Acidente entre carreta e ciclomotor deixa condutor ferido na Via Dutra, em Resende

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 10:36 horas

Resende – Um acidente entre uma carreta e um ciclomotor deixou o condutor do veículo de duas rodas ferido na madrugada desta terça-feira (31), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente ocorreu por volta de 1h, na altura do Km 310, no bairro Paraíso.

O motorista da carreta contou aos policiais rodoviários federais que entrava na pista auxiliar, quando de repente o condutor do ciclomotor, modelo Shineray/50Q, surgiu. Ele não teria tido tempo para frear e evitar a colisão.

O condutor do ciclomotor foi socorrido pela equipe de resgate médico do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Emergência de Resende. Até a publicação desta nota não havia informações sobre o estado de saúde da vítima.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor não era habilitado, sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e nem possuía autorização para conduzir ciclomotor (ACC). O veículo foi removido para o pátio da PRF, e foram aplicadas multas ao condutor por estar com licenciamento vencido desde 2016 e dirigir sem CNH ou ACC. O ciclomotor ainda estava com o pneu dianteiro em mau estado de conservação, segundo a PRF.