Acidente entre carreta e dois veículos de passeio deixa trânsito lento no bairro Niterói

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2020, 12:32 horas

Volta Redonda – Uma colisão entre uma carreta, que transporta botijões de gás, e dois veículos de passeio, deixou o trânsito lento no bairro Niterói, em Volta Redonda. O acidente ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (19), na Avenida Nossa do Amparo, próximo ao Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com testemunhas, um dos veículos de passeio realizou uma manobra para entrar em uma das agências de veículos da avenida e com isso a carreta bateu em uma das portas laterais do veículo, que bateu em outro.

Até o momento ninguém se feriu com o acidente, mas uma das faixas da avenida está parcialmente interditada pela presença da carreta parada.