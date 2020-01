BR-393 está liberada após acidente entre caminhões em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 10:06 horas

Rodovia foi liberada por volta de meio dia

Volta Redonda – A Polícia Rodoviária Federal acaba de confirmar que a pista da BR-393 , na altura de Volta Redonda, está liberada para trânsito, após remoção de dois caminhões que colidiram, na manhã desta quarta-feira (15), no km 282, no bairro Brasilândia.

Ainda segundo a PRF, ninguém ficou ferido, mas o trânsito ficou congestionado devido ao grave acidente.

São Luis

Um morador do bairro São Luis, em Volta Redonda, entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE após registrar um grande volume de veículos desviando para o bairro com objetivo de desviar do congestionamento na BR-393. Leandro Pereira, comentou que já viu carretas, caminhões e ônibus na Rua Francisco Torres, onde mora.

Condutores estavam desviando o trânsito para os bairros São Luis, Santo Agostinho e Voldac para tentar fugir do congestionamento.