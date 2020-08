Acidente entre carro e ônibus é registrado na Via Sérgio Braga, em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de agosto de 2020, 10:47 horas

Barra Mansa – Um acidente envolvendo um carro e um ônibus foi registrado na manhã desta segunda-feira, 3, na Via Sérgio Braga, em Barra Mansa.

De acordo com as primeiras informações da Guarda Municipal, a colisão entre os veículos aconteceu próximo ao Sesi, por volta das 10h40.

Não há registro de feridos. Imagens encaminhadas ao DIÁRIO DO VALE mostram que a parte frontal do veículo de passeio ficou bastante avariada. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Guarda Municipal.