Acidente entre carro e van deixa quatro pessoas feridas na Rodovia do Contorno - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de abril de 2023, 15:54 horas

Volta Redonda – Um acidente envolvendo uma van e um carro foi registrado na manhã desta segunda-feira (3), próximo a entrada do Bairro Água Limpa, pelo túnel 20, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. De acordo com informações divulgadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Volta Redonda, dois homens, uma mulher e uma criança ficaram feridos no acidente. As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Um vídeo que está circulando na internet os veículos amassados após a colisão. Por volta das 12h40, o trânsito ficou bloqueado e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Confira o vídeo: