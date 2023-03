Acidente entre carros e carreta deixa duas pessoas feridas, em Vassouras - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de março de 2023, 10:52 horas

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas, que foram conduzidas ao Hospital Universitário do município

Vassouras – Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta, na manhã desta segunda-feira (27) deixou duas pessoas feridas, na altura do km 239, na BR-393, em Vassouras.

Segundo informou a Concessionária K-Infra ao DIÁRIO DO VALE, as vítimas foram atendidas pelas equipes do SAMU e de resgate da concessionária, e conduzidas ao Hospital Universitário de Vassouras. Outras duas pessoas, que estavam nos veículos, não ficaram feridas.

A reportagem segue apurando informações sobre o estado de saúde das vítimas.