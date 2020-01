Acidente entre dois carros deixa um ferido na BR-393

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2020, 10:17 horas

Vassouras – Um homem, de 59 anos, que conduzia um Honda Civic, ficou ferido ao bater em uma Saveiro, na tarde de quarta-feira (01). O acidente foi na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), Km 243, local conhecido como Curva da Biquinha, em Vassouras.

Policiais rodoviários federais, que estiveram no local do acidente, disseram que o motorista do Honda foi levado para o Hospital Escola de Vassouras. Já o condutor do Saveiro, um jovem de 20 anos, não se feriu.