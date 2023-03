Acidente entre dois carros deixa um morto, em Angra dos Reis - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de março de 2023, 15:50 horas

Angra – Um acidente na manhã desta quinta-feira (16) deixou um morto e cinco feridos na Rodovia Rio-Santos, no Km 405, altura do bairro Pontal, em Angra dos Reis. Segundo informações enviadas ao DIÁRIO DO VALE, duas mulheres chegaram a ficar presas nas ferragens.

A vítima fatal era o condutor de um dos veículos e foi identificada como José Fernando Alves, de 72 anos. As cinco pessoas que estavam no outro veículo foram levadas com ferimentos leves ao Hospital Municipal da Japuíba.