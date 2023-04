Acidente entre fusca e carreta deixa homem com ferimentos leves na BR 393 - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de abril de 2023, 11:11 horas

Barra do Piraí – Um acidente envolvendo um fusca e uma carreta, foi registrado pela Policia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste domingo (02), no KM253, da BR 393, no Bairro Matadouro, em Barra do Piraí. O condutor do fusca, de 36 anos, que estava andando quando o socorro chegou, perdeu o controle e colidiu com a carreta que seguia sentido Três Rios.

Apesar do veículo totalmente destruído, quando as equipes chegaram ao local, o condutor estava em pé e apresentava apenas escoriações. Mesmo assim, ele foi conduzido pelas equipes de socorro para a Santa Casa de Barra do Piraí, para exames de rotina.