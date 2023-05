Acidente entre moto e carro deixa feridos em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de maio de 2023, 21:33 horas

Volta Redonda – Um acidente envolvendo uma moto e um veículo de passeio, na noite deste domingo (7), deixou pelo menos duas pessoas feridas, na entrada do bairro Ilha Parque, no Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Segundo as imagens, as duas pessoas que estavam na moto se feriram com a colisão. A polícia já está no local prestando apoio. Até o momento da publicação desta matéria a equipe de resgate não havia chegado ao local.