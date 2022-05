Acidente entre moto e carro deixa uma pessoa ferida em Valença

Matéria publicada em 17 de maio de 2022, 09:08 horas

Valença – Um jovem, de 20 anos, que pilotava uma moto, foi levado para o Hospital Escola de Valença, após sofrer escoriações leves, ao bater num veículo Prisma. O acidente foi na noite de segunda-feira (15) na Rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Aparecida, em Valença.

A vítima já havia sido levada por uma ambulância do Corpo de Bombeiros para a unidade hospitalar, quando policiais militares chegaram ao local do acidente. O motorista do carro não se feriu.

Na Delegacia de Valença foi apurado que o motociclista e o motorista estavam devidamente com as documentações dos veículos em dia.