Acidente entre três carros deixa feridos na Rio-Santos

Angra dos Reis – Um acidente envolvendo três carros deixou pessoas feridas neste sábado (6). Colisão aconteceu no Km 484 da Rodovia Rio-Santos, no trevo do DNIT, na altura do bairro Japuíba, em Angra dos Reis. Ainda não há informações sobre a quantidade de pessoas feridas e estado de saúde das vítimas.

Segundo relatos, o acidente aconteceu na pista sentido Paraty. A ambulância do SUS já está no local para auxiliar as vítimas.