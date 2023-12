Acidente envolvendo ambulância deixa um morto na Rio-Santos

Angra dos Reis – Uma ambulância que levava um paciente para fazer hemodiálise em Angra dos Reis se envolveu em um acidente neste sábado (16), no Km 480, no Camorim Pequeno.

O veículo, da prefeitura de Mangaratiba, bateu no meio-fio da rodovia e tombou, vindo a colidir em seguida com um caminhão que estava parado no acostamento, realizando serviço de manutenção da estrada.

A vítima – João dos Santos, de 77 anos – chegou a ser socorrida com vida e levada para o Hospital Geral da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Não há informações sobre outras vítimas. O caso foi registrado na 166ª Delegacia de Polícia.