Acidente interdita Serra das Araras sentido Rio

Policiais rodoviários federais informaram que parte da garga foi saqueada e que com a chegada da Equipe da 7ª DEL PRF, o restante da carga foi preservado.

”A pista foi totalmente interditada, sendo implantado o plano de contingência, com a pista de subida, sentido São Paulo, em mão dupla. Houve saque e com a chegada da PRF os saqueadores fugiram, sendo preservada parte da carga. Não foi possível prender ninguém, pois eram várias pessoas – que fugiram pelo mato – , e a equipe PRF estava composta apenas por dois policiais; se fossem atrás, podiam perdê-los e o restante da carga poderia ser saqueada também. Desta forma, tiveram que optar por preservar a carga que ainda estava no local”, informou um agente.