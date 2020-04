Acidente interdita trecho da Rodovia do Contorno em Volta Redonda

Volta Redonda – A Rodovia do Contorno, trecho de acesso ao Centro de Volta Redonda e a BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), ficou fechada nesta manhã de domingo, 19, devido a acidente provocado pelo tombamento de uma carreta. O acidente ocorreu no trevo de acesso à Rodovia do Contorno pela Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro Vila Rica, em Volta Redonda.

Ainda não há informações sobre vítimas e o Corpo de Bombeiros e o Samu já estão no local. Veículos que chegam à cidade devem seguir pela Dutra até o bairro Boa Vista, em Barra Mansa, acessando a BR-393 pela Região Leste. Já o trânsito que vem da BR-393 estava sendo desviado para o trevo da Vila Rica, onde há um retorno pelo qual os motoristas podem usar para seguir em direção à Via Dutra.