Acidente interrompe tráfego na Dutra em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2023, 21:25 horas

Barra Mansa – O trânsito está interrompido na altura do KM-277 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O motivo é um acidente na pista sentido São Paulo. Chove na região e o engarrafamento já atinge cerca de três quilômetros. As informações são da CCR Rio SP, concessionária que administra a rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não informou sobre os veículos envolvidos e nem sobre vítimas. Mais informações durante a noite.

As imagens são exclusivas do Diário do Vale (é proibida a reprodução).