Porto Real – Um motorista de 30 anos morreu nesta quinta-feira (21) após colidir seu caminhão com outro veículo, no KM 300 da Via Dutra, altura de Porto Real. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a faixa da direita está interditada. O corpo será removido para o Instituto Médio Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.