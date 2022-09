Acidente na Beira Rio deixa três feridos e perna de idoso é amputada

Matéria publicada em 22 de setembro de 2022, 12:21 horas

Volta Redonda – Três pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, dia 22, na Avenida Beira Rio, entre um carro e uma moto. As vítimas foram levadas para o Hospital São João Batista. Um idoso, de 71 anos, teve a perna esquerda amputada. Ele está no CTI (Centro de Tratamento Intensivo), segundo informações da unidade hospitalar.

A outra vítima, uma mulher, de 65 anos, também está no São João Batista, e iria passar por uma cirurgia. Não foi informado mais detalhes e nem o estado de saúde dela. O outro ferido no acidente foi levado para um hospital particular e ainda não se sabe o estado de saúde dele também.

O trânsito já está fluindo normalmente na avenida. Não foi informado a causa da batida, ocorrida perto do acesso ao bairro Limoeiro.