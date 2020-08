Acidente na BR-101 causa morte de um motociclista, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 30 de agosto de 2020, 15:56 horas

Angra dos Reis – A colisão de uma motocicleta com uma caminhonete, no trecho da BR-101 (Rodovia Rio-Santos), causou a morte de um motociclista, na manhã deste domingo (30), em Angra dos Reis. O acidente ocorreu no trecho da rodovia que passa pelo Parque Mambucaba, antigo Perequê.

A colisão fez com que o motociclista fosse arrastado e ficasse preso sob a caminhonete. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve presente no local do acidente, onde o corpo da vítima permanece, aguardando a perícia.