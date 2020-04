Acidente na BR-393 deixa motorista em estado grave

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 09:14 horas

Batida entre uma carreta e um veículo de passeio aconteceu nesta manhã, no km 178, em Paraíba do Sul

Paraíba do Sul – Um acidente envolvendo uma carreta e um automóvel foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia 30, na BR-393, no km 178, em Paraíba do Sul, sentido Barra do Piraí.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, os veículos colidiram de frente e o condutor do automóvel, de 36 anos, foi encontrado em estado grave. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

Após o acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros atendimentos à vítima, que foi encaminhada de ambulância para o Hospital Nossa Senhora da Conceição em Três Rios. O motorista da carreta, de 35 anos, não se feriu.

Segundo a PRF, após o resgate da vítima, o trânsito foi liberado.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com o hospital de Três Rios que não divulgou o estado de saúde da vítima.