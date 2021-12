Acidente na BR-393 deixa um morto e quatro feridos em Vassouras

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2021, 15:54 horas

Vassouras – Um homem, de 53 anos, morreu, e outras quatro pessoas ficaram feridas, durante um acidente, na manhã desta quarta-feira, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), Km 290, em Vassouras. A colisão envolveu três caretas e ocorreu num curva perto do distrito de Andrade Pinto.

A vítima fatal morreu no local. Os outros feridos socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Escola de Vassouras. Bombeiros tiveram que retirar algumas vítimas, que ficaram presas as ferragens dos veículos.

O tráfego está operando no sistema Siga e Pare. A Concessionária K-Infra, responsável pela manutenção da rodovia, tenta retirar os veículos envolvidos no acidente, para liberar totalmente a pista.

Foto: Divulgação PRF