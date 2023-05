Acidente na BR 393 deixa uma pessoa ferida no Jardim Amália em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de maio de 2023, 13:53 horas

Colisão traseira envolveu três veículos

Volta Redonda – Um acidente no km 286 da Rodovia Lúcio Meira (BR 393), altura do bairro Jardim Amália, na tarde desta terça-feira (9), envolveu três veículos e deixou uma pessoa ferida. A vítima, que ainda não foi identificada, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São João Batista. A pista sentido Barra do Piraí está interditada parcialmente. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Atualização às 14h21: A pista já está sendo liberada.