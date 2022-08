Acidente na BR-393 em Barra Mansa deixa cinco feridos

Matéria publicada em 27 de agosto de 2022, 23:09 horas

Barra Mansa – Um acidente envolvendo dois carros, no final da tarde deste sábado (27), deixou cinco pessoas feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu na altura do km 298 da BR-393, próximo ao bairro Nove de Abril, em Barra Mansa.

Os feridos foram socorridos pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

No Fiat/Palio estavam um casal e uma bebê, filha do casal. No Kia/Cerato estava um casal.