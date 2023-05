Acidente na linha de trem deixa um ferido em BM

Matéria publicada em 15 de maio de 2023, 08:42 horas

Barra Mansa – Mais um acidente envolvendo a composição da MRS Logística, na manhã desta segunda-feira (15), deixou uma mulher ferida. O acidente ocorreu na passagem de nível de Duque de Caxias, em Barra Mansa. A vítima foi uma mulher que estava de carona num Ônix, dirigido por um homem de 67 anos, que não teve ferimentos. Ela foi encaminhada para a Santa Casa de Barra Mansa pela equipe do Samu, consciente, mas com escoriações, para atendimento médico.

Segundo informações apuradas pelo Diário do Vale, o motorista, que seguia do Parque das Preguiças para o Centro da cidade, contou que a cancela não fechou. No local, existe um aviso de que a cancela estava em manutenção, mas não havia nenhuma fiscalização no local. segundo o motorista.

A passagem de nível de Duque de Caxias, no Parque da Cidade está fechada, com isso o trem e o veículo estão parados, aguardando a perícia. No local, já estão as equipes de segurança da MRS Logística.

Cancelas em manutenção

Além da manutenção na cancela da passagem de nível de Duque de Caxias, a da rua Alberto Mutel, no centro da cidade, também está em manutenção e o trem segue passando livremente. Entramos em contato com a MRS Logística, mas ainda não tivemos retorno.

Acidentes

Só neste mês, duas pessoas já morreram em acidentes envolvendo composição da MRS Logística. No dia 5, morreu o idoso que teve um pé amputado durante acidente na passagem de nível, na Avenida Alberto Mutel, no Centro de Barra Mansa. No dia 9, a mulher, atingida por um trem, não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Misericórdia. O acidente aconteceu na mesma de nível.